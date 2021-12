PF realiza operação de erradicação de maconha em Juazeiro

A Polícia Federal em Juazeiro, a 500 km de Salvador, realizou mais uma operação de erradicação dos plantios de maconha e combate ao tráfico de drogas na região baiana do Vale do São Francisco. Foram erradicados cerca de 100 mil pés de maconha, 7.500 mudas da droga e 24.538 covas, mas não houve apreensão de maconha pronta para o consumo nas roças visitadas pela PF. A Operação Liamba V foi realizada entre os dias 25 e 29 de agosto e passou pelos municípios de Juazeiro, Abaré, Sobradinho e Sento Sé, mobilizando 40 policiais da Bahia, Piauí, Sergipe e do Distrito Federal.



A última operação aconteceu há dois meses, quando foram descobertos e erradicados 167 pés de maconha e apreendidos 2 kg da droga pronta para o consumo. Ninguém foi preso nas duas operações. Os plantios eram encontrados sem a presença dos cultivadores, que fugiram ao perceber a presença da polícia.

A Operação Liamba é o desdobramento do ciclo das grandes operações de combate a entorpecentes no Vale do São Francisco iniciado em 2006 com a Operação Terra Prometida e continuado pelas operações Prometeu, Labareda, Clareira e Catingueira. A Liamba IV foi realizada pela Polícia Federal de Salgueiro, sertão de Pernambuco, que prendeu uma pessoa, erradicou 411.706 pés de maconha, com 120.633 mil covas, e 60.106 mudas. Também foram apreendidas cerca de 300g da droga pronta para o consumo.

A operação passou por áreas de caatinga e ilhas ao longo dos municípios de Salgueiro, Cabrobó, Orocó, Ibó, Belém do São Francisco e Floresta. Segundo a PF, nos dois últimos anos, o número de plantios de maconha caiu cerca de 50% tendo registrado em 2008 marca superior a um milhão de pés erradicados.

