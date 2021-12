PF realiza operação contra pornografia infantil na Bahia

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 15, uma operação contra crimes relacionados ao armazenamento e divulgação de imagens e abuso sexual de crianças e adolescentes. Os agentes cumprem mais de 100 mandados de busca, de prisão e de condução coercitiva na Bahia e em outros 17 estados.

Participam da Operação Darknet cerca de 500 policiais federais de 44 unidades distribuídas pelos estados envolvidos (Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal).

Ao rastrear o ambiente conhecido como Deep Web - por meio do qual os internautas podem divulgar conteúdos de forma anônima - a PF conseguiu identificar os usuários que compartilham pornografia infantil.

As investigações foram iniciadas há um ano e obtiveram como resultado a prisão de quatro suspeitos e o resgate de seis crianças em situação de abuso ou estupro iminente.



Nesta quarta, às 14h30, a PF concede uma entrevista coletiva no Rio Grande do Sul, com trasmissão pelo canal no Youtube (pfnatela).

