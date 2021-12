PF prende secretário de Itapebi por usar identidade do irmão

O secretário de Administração de Itapebi, no sul da Bahia, Welington Nunes, de 37 anos, foi preso por falsidade ideológica. O advogado dele, Orlando Imbassahy, disse, ao site Radar 64, que ele assumiu a identidade do irmão morto, quando tinha 17 anos, para poder "dirigir a caçamba do pai".

Segundo o defensor Welington é de família pobre no Acre e precisava ajudar nas despesas em casa. O secretário, que já foi vereador, continuou usando o nome do irmão. Inclusive, exercendo dois mandatos como vereador com a identidade falsa.

Wellington é casado com a secretária de saúde de Itapebi. Ele foi preso quando prestava depoimento na sede da PF, em Porto Seguro.

