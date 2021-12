PF prende mulher com 41 kg de maconha e 1 kg de cocaína

Uma mulher foi presa na madrugada deste sábado, 8, com 41 kg de maconha e 1 kg de cocaína no município de Rafael Jambeiro, no centro norte da Bahia. As drogas foram achadas em uma operação conjunta da Polícia Federal, Companhia Independente de Policiamento Especializado/Litoral Norte e Companhia Independente de Policiamento Especializado Central.

Os produtos estavam na mala da mulher, que trazia a maconha e a cocaína de São Paulo para levar para Rafael Jambeiro e outras cidades da região. O flagrante foi registrado em Feira de Santana.

