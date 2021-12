PF prende dois por extração ilegal de areia na Bahia

Duas pessoas foram presas nesta quarta-feira, 9, durante a "operação Ampulheta" da Polícia Federal (PF). Os dois detidos, que não tiveram os nomes revelados, são acusados de extração ilegal de areia. O produto era retirado de diversos pontos do leito seco do Ribeiro do Poço, entre os municípios de Vitória da Conquista e Anagé, no interior da Bahia.

De acordo com a PF, os detidos descumpriram uma determinação judicial de suspensão da atividade econômica. Na ocasião, eles já tinham sido indiciados pela mesma prática delituosa.

Além das prisões, também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

adblock ativo