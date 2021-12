PF investiga vereador eleito por compra de votos em Candeias

Um vereador eleito e estabelecimentos comerciais e residências de cabos eleitorais na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), são alvos da operação Donum, realizada pela Polícia Federal (PF) em parceria com Ministério Público Eleitoral.

A ação, que acontece na manhã desta quinta-feira, 17, investiga crimes de corrupção eleitoral, como compra de votos. A PF apura a suspeita de que, durante as eleições, um grupo teria pago, a cada eleitor aliciado, a quantia de R$ 100 pelo voto.

Segundo a PF, 15 policiais cumprem seis mandados de busca e apreensão na cidade. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral em Candeias. Se o caso for confirmado, os envolvidos poderão pegar 4 anos de prisão, além, no caso do vereador eleito, perder o mandato.

O nome Donun faz uma alusão ao valor que teria sido pago aos eleitores que votaram no candidato investigado. O nome do vereador eleito, no entanto, não foi divulgado até o momento.

