PF investiga vendas de decisões judiciais na Bahia

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 11, a Operação Injusta Causa, que possui o objetivo de desarticular um possível esquema de venda de decisões judiciais e tráfico de influência na Bahia.

Nesta ação atuam 50 policiais federais e cinco procuradores da República, que cumprem 11 mandados de busca e apreensão em órgão público, escritório de advocacia e nas residências dos investigados.

Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça e possui o intuito de localizar e apreender provas que sejam complementares dos crimes praticados.

Ao Portal A TARDE, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) informou que está colaborando com as solicitações da Polícia Federal.

