PF investiga na Bahia fraude entre cervejaria e Banco do Nordeste

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 22, em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU), uma operação que visa investigar fraudes no Banco do Nordeste do Brasil (BNB). O esquema montado entre a Construtora Odebrecht e uma cervejaria na Bahia gerava financiamentos para campanhas eleitorais.

Segundo a PF, um diretor da construtora disse, em delação premiada na Lava Jato, que "parte dos recursos utilizados para as construções das fábricas da cervejaria no Nordeste foi utilizado para alimentar o esquema montado pela Odebrecht e pela cervejaria". O nome do delator e a empresa envolvida não foram divulgados.

A operação batizada de "Caixa 3", acontece também nos estados do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Participam da ação 72 policiais federais e dez servidores CGU. Eles cumprem 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela 11ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Fortaleza/CE.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a sede do Banco do Nordeste, mas as assessorias na Superintendência Estadual da Bahia e em Fortaleza não foram localizadas.

