PF investiga lavagem de dinheiro praticado por líder da BDM

Foi deflagrada, na manhã desta terça-feira, 26, uma operação que visa coibir crimes de lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas. Os atos teriam sido realizados pelo então líder da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). O homem, identificado como Marcelo Batista dos Santos conhecido como "Marreno", foi morto em confronto com policiais no dia 9 de agosto deste ano.

Ação, intitulada de "Última Estação", é realizada em conjunto com a Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Segundo a PF, as investigações foram iniciadas após a morte de Marreno.

longo da apuração, foi detectado que o criminoso – que tinha contas bancárias abertas na cidade de Porto Seguro (BA) – usava um nome falso para ocultar o patrimônio adquirido com o tráfico. Antes de morrer, ele residia em casa de alto padrão na cidade de Maceió (AL).

Por conta da atividade dele em várias cidades, a operação foi realizada e cumprido cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Seguro, Eunápolis e Maceió, além de mandados de sequestro de bens e bloqueio de valores em contas bancárias.

Toques de recolher

Logo após a morte do líder do BDM, no início de setembro, bandidos ligados ao traficante decretaram toques de recolher em Salvador e em Catu, na região metropolitana. Na capital baiana, a ação aconteceu na na avenida Jorge Amado, que liga a Boca do Rio ao Imbuí. Parte do comércio nestes bairros não abriu as portas com medo da represália dos criminosos. Em Catu um dos suspeitos chegou a ser preso.

