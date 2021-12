PF investiga fraudes de R$ 20 mi em licitações em Cansanção

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira, 10, a operação Making of, que tem como objetivo combater desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro no município de Cansanção (a 341 km de Salvador). A ação cumpre 21 mandados de buscas e apreensão.



De acordo com a PF, o esquema investigado favorecia empresas controladas ou pertencentes ao prefeito de Cansanção, Ranulfo da Silva Gomes (PSD). Juntas, elas já receberam mais de R$ 20 milhões dos cofres da prefeitura.



Apesar de a ação se centralizar em Cansanção, onde estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, a operação tem vínculo nas cidades de Feira de Santana, Senhor do Bonfim e Monte Santo. A polícia cumpre dois mandado em Feira e uma nas demais.



As empresas envolvidas estão ligadas à locação de veículos, fornecimento de combustível e lubrificantes, material de informática, provimento de acesso a internet, locação de máquinas pesadas e caminhões, terraplanagem e obras de construção civil. Todas com sede em Cansanção.



Participam da operação 80 policiais federais e 13 servidores da Controladoria-Geral da União (CGU).

Buscas

Um morador da cidade informou à reportagem do Portal A TARDE que, desde as 6h, mais de 30 veículos da polícia estão ao redor da sede da prefeitura. Conforme a testemunha que preferiu não se identificar, as buscas se iniciaram na casa da secretária de Educação, depois seguiram para as residências do secretário de Finanças, do prefeito e do motorista dele.



A polícia ainda destaca que Cansanção tem um dos piores indicadores sociais da Bahia e que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) é 0,557, classificado como município de baixo desenvolvimento.

CGU

O chefe da CGU, Adilmar Gregorini, explica que as buscas foram feitas em todas as secretárias e agora os materiais apreendidos serão analisados. "A Polícia Federal já ouviu agentes públicos e prestadores de serviço. Vamos agora analisar todas as provas colhidas para definir o próximo passo da ação", afirmou.

Gregorini ainda relata sobre a participação dos envolvidos residentes em outras cidades. "Em Feira de Santana, as buscas foram realizadas no escritório de um homem que faz a contabilidade das empresas do prefeito. Quero deixar bem claro que ele não está sendo investigado. Fomos até lá para recolher documentos", disse ele.

Já os envolvidos das cidades de Monte Santo e Senhor do Bonfim estão sendo investigados por possíveis vínculos com as empresas participantes do esquema. "Em Senhor do Bonfim, foram feitas buscas na casa de um homem. Não se sabe ele era sócio. Já em Monte Santo, o investigado é suspeito de ser um dos laranjas", informou.

Até as 11h40, as buscas continuavam na sede da prefeitura da Cansanção.

adblock ativo