PF investiga extração ilegal de madeira em Porto Seguro

Uma operação para desarticular a extração ilegal de madeira foi deflagrada nesta terça-feira, 16, pela Polícia Federal no Extremo Sul da Bahia. Os policiais também investigam o comércio clandestino de materiais produzidos com itens extraídos do Parque Nacional do Monte Pascoal, em Porto Seguro.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em fábricas, serrarias e depósitos suspeitos de beneficiar, armazenar e revender produtos manufaturados, como gamelas, pilões, farinheiras, tábuas de cozinha, colheres e descansos de mesa. A polícia suspeita que esses produtos eram fabricados com madeiras extraídas do Parque Nacional.

A operação batizada de "Desmonte" teve a participação também da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa), Companhia de Ações Especiais da Mata Atlântica (Caema), ICMBio, Ibama, Polícia Rodoviária Federal (9ª Delegacia em Eunápolis), Gerência Regional do Trabalho em Eunápolis e do 6º Grupamento de Corpo de Bombeiros de Porto Seguro.

