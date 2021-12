PF instaura inquérito para apurar desaparecimento em navio

A Polícia Federal (PF) já realizou perícia no navio MSC Preziosa e instaurou inquérito para apurar o desaparecimento de Paulo Roberto Santos, 47 anos. De acordo com a PF, familiares informaram que viram Paulo pela última vez, às 10h, na cabine na quarta-feira, 7.

Ainda segundo a polícia, não há indícios que apontem para uma morte violenta. O inquérito será concluído ao fim de 30 dias, quando a PF se pronunciará sobre a conclusão das circunstâncias e fatos que envolveram o desaparecimento de Paulo Roberto.

Entenda o caso

O desaparecimento teria ocorrido enquanto o navio se deslocava de Búzios, no Rio de Janeiro a Salvador, próximo a Abrolhos, no sul da Bahia, após os familiares terem procurado Paulo Roberto por lugares que ele costumava frequentar dentro da embarcação, sem encontrá-lo.

O fato foi comunicado ao Oficial de Segurança do navio que acionou os seguranças, a quem distribuiu fotos do desaparecido para que procedessem ao início da busca, anunciando também o ocorrido no sistema de som, após autorização dada pela família.

As buscas são realizadas pelo Salvamento Marítimo do Leste (Salvamar Leste) desde a quarta-feira, 7, quando a Marinha foi avisada do sumiço. Também foi determinado o envio imediato do Navio-Patrulha (NPa) "Gravataí" para a região.

Uma aeronave P-3 da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou da Base Aérea de Salvador para ajudar nas buscas.

