PF faz a maior apreensão de cocaína na BA; três foram presos

Uma operação da Polícia Federal (PF) apreendeu, na cidade de Lauro de Freitas, cerca de 800 quilos de cocaína. Três pessoas foram presas durante a ação, que ocorreu nesta quinta, 6, mas as informações foram divulgadas na manhã desta sexta.

A apreensão da droga foi a maior feita pela PF na Bahia e resultou de dois meses de investigação. Segundo nota do órgão, a cocaína foi localizada em um galpão usado como depósito de drogas no município que fica na Região Metropolitana de Salvador.

Ainda de acordo com a PF, a abordagem ocorreu quando um caminhão com aproximadamente de 600 kg do entorpecente chegava ao depósito em Lauro. A droga estava escondida em um compartimento secreto sob a carroceria. O restante da droga, segundo a PF, estava em uma caixa d'água no galpão.

Venda em Salvador

A cocaína, que vinha do Paraná, seria distribuída e comercializada na capital baiana. Outra parte seria vendida em outras cidades no interior da Bahia.

Os envolvidos foram levados para a Superintendência de Polícia Federal em Salvador, e, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, foram indicados por tráfico de drogas. Eles permanecem à disposição da Justiça.

Ainda conforme a PF, as investigações continuam para identificar outras pessoas que estejam envolvidas no esquema criminoso.

Feira de Santana

Na madrugada desta quinta, 6, a Polícia Federal apreendeu também cerca de duas toneladas de maconha dentro de caixotes de repolhos. A operação foi na BR-116, em Feira de Santana (a 109 Km de Salvador).

Quatro homens transportavam a droga em um caminhão baú refrigerado que vinha de São Paulo. O entorpecente seria levado para Feira de Santana e Salvador.

adblock ativo