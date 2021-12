PF encontra 200 kg de cocaína em laboratório na Bahia

A Polícia Federal (PF) apreendeu 200 kg de cocaína dentro de um imóvel usado como laboratório de refino da droga na cidade de Conceição de Jacuípe, a 94 quilômetros de Salvador. A maior parte da droga, cerca de 150 kg, estava armazenada em um tanque de residência.

Durante a operação, seis pessoas foram presas, seis carros e três motos foram apreendidos. No laboratório, a polícia encontrou ainda diversos equipamentos e outros produtos para o refino da substância, além de um revólver calibre 38.

A PF conta que chegou até o local depois de receber uma denúncia de que um carro de passeio havia saído de Guarulhos, em São Paulo, a caminho da Bahia, abastecido com drogas. A polícia então montou uma blitz na BR-116 sul, na altura de Feira de Santana e fez o flagrante de um casal suspeito em um carro.

"Nesse veículo foram encontrados 12 tabletes de cocaína, escondidos atrás do painel e nos bancos. Um [passageiro que estava no carro] disse que a droga seria entregue em um shopping de Feira de Santana. Outra passageira informou que, na verdade, seria [a droga] transportada para uma casa em Conceição do Jacuípe", explicou o delegado Fábio Marques, em entrevista a uma emissora de TV.

Já no laboratório em Conceição de Jacuípe, a polícia encontrou uma mulher que informou que a droga foi encomendada por um traficante da região que mora justamente em frente a casa que serve de laboratório. Conforme a polícia, o homem já foi preso três vezes por tráfico de drogas. Mas um homem e duas mulheres foram presas juntas com esse suspeito.

Mais drogas

Durante a investigação, a polícia descobriu outra quantidade de cocaína e um veículo roubado num apartamento no bairro Sim, em Feira de Santana, município que fica a 30 km Conceição de Jacuípe.

A suspeita é que a droga refinada no laboratório era distribuída para toda a região de Feira e em alguns lugares de Salvador. A investigação do caso ainda continua.

Outros equipamentos e produtos para refino da droga foram encontrados no local (Foto: Reprodução | Polícia Federal)

