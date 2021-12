PF e PM prendem oito em ação em Arraial D'ajuda

Oito pessoas foram presas durante uma operação das Polícias Federal e Militar no município de Arraial D'ajuda, no Extremo Sul da Bahia, nesta quarta-feira, 4. Os detidos são acusados de tráfico de drogas. A ação foi batizada de "Camisa 11", em referência ao líder do grupo, que é conhecido como Romário.

Além das prisões, os policiais também apreenderam cerca de 25 kg de cocaína, 15 kg de maconha, material para beneficiamento de entorpecentes e balanças de precisão. Os agentes ainda encontraram dois fuzis calibre 762, uma submetralhadora calibre 9 mm, cinco pistolas de uso restrito, munição e coletes balísticos. Também foram desarticulados dois laboratórios de beneficiamento de entorpecentes.

A operação contou com a participação de cerca de 120 policiais.

adblock ativo