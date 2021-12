PF deflagra operação na Prefeitura de Simões Filho

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 26, uma operação na Prefeitura de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão na sede do governo municipal de Simões Filho e em imóveis na Pituba, em Salvador. Documentos foram retirados da Prefeitura por policiais federais.

A Polícia Federal não divulgou informações sobre a operação e agentes no local da ação não falam com a imprensa. De acordo com a assessoria do órgão, o Tribunal Regional Federal (TRF) proibiu a divulgação de informações sobre a ação. Mas há informações de que a operação combate fraudes no governo municipal. De acordo com a assessoria da Prefeitura, os policiais federais fazem buscas nas secretarias de saúde e educação. Houve movimentação também na secretaria da Fazenda.

O vice-prefeito Manuel Almeida e o secretário de governo acompanham o trabalho dos policiais federais. O prefeito Eduardo Alencar estava em Brasília quando a ação foi deflagrada.

Durante toda a manhã, os policiais ocuparam a Prefeitura, que teve o expediente suspenso. A ação, iniciada por volta de 6 horas, surpreendeu os funcionários, que não puderam entrar na sede do governo municipal. Os servidores acompanharam de fora do prédio o trabalho da Polícia Federal.

No decorrer da manhã, alguns funcionários foram convocados para ajudar no trabalho dos policiais federais. Não há previsão para o término da operação, nem confirmação de entrevista coletiva para fazer o balanço do trabalho.

