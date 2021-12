PF deflagra operação em combate a fraudes bancárias

A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 2, uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de realizar fraudes bancárias cometidas através da internet.



A ação denominada de "Lammer" cumpre sete mandados de prisão preventiva, 14 de busca e apreensão, além de 12 conduções coercitivas nas cidades de São Paulo (SP), Osasco (SP), Águas Lindas de Goiás(GO), Brasília (DF), e nos municípios baianos Itororó, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.



O esquema consistia na captura dos dados cadastrais e de senhas de acesso aos sistemas de internet banking, invasão de contas bancárias, transferência dos saldos existentes para contas de laranjas, com posterior saque de tais recursos, ou ainda utilizando os valores desviados das contas para pagamentos de boletos bancários, taxas de licenciamento de veículos, contas de consumo (água, luz, telefone, tv a cabo, etc) e outros títulos.



Ainda de acordo com a PF, o grupo criminoso já vem atuando há diversos anos, sem que fosse flagrado, de modo que o prejuízo causado às instituições financeiras está estimado em milhões, já que em apenas uma invasão de conta bancária os envolvidos faturavam centenas de milhares de reais. A maioria dos recursos desviados era encaminhada para Vitória da Conquista, na Bahia.



Os presos e conduzidos para depoimento responderão pelos crimes de estelionato qualificado, além de constituição e integração de organização criminosa. Com penas que, somadas, chegam a mais de 14 anos de reclusão.

Maiores detalhes da operação serão dadas em coletiva na sede da Delegacia de PF em Conquista, às 10h30.



Lammer

É um termo utilizado para nomear criminosos cibernéticos que se acham acima do bem e do mal e que acreditam que nunca serão pegos. Em geral são operadores de programas desenvolvidos para captura de senhas, utilizados para invasões de contas bancárias através dos sistemas de Internet Banking.

adblock ativo