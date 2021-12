PF deflagra operação contra desvios de verbas no sudoeste baiano

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 30, uma operação de combate a crimes relacionados a desvios de recursos públicos do Ministério da Integração Nacional no município baiano de Itambé, a 573 km de Salvador. A Operação Pedra Afiada surgiu após uma investigação iniciada em 2017, sobre as atividades de uma empresa da região.

Participam da ação 25 policiais federais e quatro auditores da Controladoria Geral da União, que cumprem 11 mandados de busca e apreensão, dez mandados de medidas cautelares diversas da prisão e 12 mandados de intimação nos municípios baianos de Itambé e Vitória da Conquista.

Em conjunto com o Poder Público municipal, a empresa vencia licitações de obras de calçamento na cidade, e desviava os recursos públicos obtidos, deixando as obras sem conclusão.

Empresa fantasma

A empresa servia como 'fachada' e evitava a concorrência nas licitações públicas. Entre os anos de 2014 e 2015, a organização criminosa teria desviado R$ 1.270.411,42 dos contratos e utilizados de forma indevida.

Os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa, desvio de recursos públicos e fraude à licitação.

