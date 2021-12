PF deflagra operação contra desvio de recursos no sul da Bahia

Equipes da Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta sexta-feira, 5, a Operação Famiglia, que visa combater fraude em licitações e desvio de recursos públicos nos municípios de Teixeira de Freitas e Santa Cruz de Cabrália, no extremo sul da Bahia. Foram cumpridos nove mandados de condução coercitiva e quatro de busca e apreensão.

Segundo a PF, foram encontradas irregularidades na contratação de uma empresa para a prestação de serviços de construção civil, no valor de R$ 4.279.314. A empresa vencedora teria sido criada apenas para participar do procedimento licitatório, sendo, inclusive, registrada em nome da avó de um dos membros da comissão de licitação. O grupo ainda teria contado com o fornecimento de "orçamentos de cobertura", feitos por outra empresa participante do processo, pertencente a um dos filhos da proprietária da empresa escolhida.

Os suspeitos serão indiciados pela prática dos crimes de responsabilidade e associação criminosa. Os nomes das empresas e envolvidos nos desvios não foram divulgados pela PF.

