PF deflagra Operação Antiquários na Bahia e em mais dois estados

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 18, a Operação Antiquários. A ação, que é realizada na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, tem como objetivo investigar o furto qualificado de obras de arte pertencentes ao Museu Imperial, em Petrópolis (RJ).

A PF cumpre três mandados de busca e apreensão que foram expedidos pela 6º Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Na Bahia, a ação acontece em Salvador.

De acordo com a polícia, o museu recebeu uma doação no ano de 1999, por meio de uma escritura pública, de um imóvel e cerca de quatro mil obras, mas objetos foram subtraídos.

Ainda segundo a PF, as investigações apontam que, no ano de 2014, parentes dos próprios doadores teriam subtraído diversos itens, antes da incorporação definitiva das peças ao acervo do museu após o falecimento do último doador, que permanecia com a propriedade dos bens na condição de usufrutuário.

As obras estavam na Casa Geyer (doada em 1999). A polícia suspeita que os investigados faziam de suas casas e escritórios galerias privadas com o acervo desviado. As investigações contam com o apoio do próprio Museu Imperial.

As penas por furto qualificado podem chegar a 8 anos de reclusão e multa.

