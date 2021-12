PF deflagra ação para prender assaltantes de banco na Bahia

Policiais federais deflagraram, na quinta-feira, 28, a operação Velho Oeste na Bahia, Tocantins, Piauí e Mato Grosso. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em roubos e furtos a agências bancárias e dos Correios. O grupo também é acusado de comércio ilegal de armas de fogo, inclusive de uso restrito, e tráfico interestadual de drogas.

Em Barreiras (871 km de Salvador), foram cumpridos dois mandados de prisão. Os dois acusados foram presos em flagrante, um por porte ilegal de arma e outro por tráfico de drogas. Ambos estavam cumprindo pena em liberdade provisória por tráfico. Um terceiro suspeito segue foragido.

De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha é responsável por roubar a agência do Bradesco de Formosa do Rio Preto, no interior da Bahia, além do ataque aos Correios de Eliseu Martins, no Piauí, e de Porto Alegre do Tocantins.

Após investigação, policiais prenderam sete integrantes da organização criminosa. Na ocasião, eles recuperaram cerca de R$ 40 mil que tinha sido roubado, além de apreender várias armas, inclusive um fuzil 762.

São cumpridos 14 mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão.

