PF deflagra ação para investigar desvio de recursos públicos

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã sexta-feira, 18, uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de fraudes em licitações e desvio de verba pública em duas associações que recebiam recursos do Ministério da Cultura (Minc).



Conforme as investigações, o esquema envolve a Fundação Cultural Palmares, com sede em Brasília, e a Associação Cultural Os Negões, que fica no edifício Themis, no centro de Salvador.



Cerca de R$ 690 mil foram desviados entre contratos de 2005 a 2007. O dinheiro tinha como destino a aplicação em projetos de fortalecimento e valorização da cultura negra.



Auditoria



A PF tomou conhecimentos das irregularidades por meio de auditoria do próprio ministério em 2011. A ação denominada de "Menelick" conta com 35 policiais federais que cumprem oito mandados de busca e apreensão em Salvador (BA) e um em Brasília (DF). De acordo com a delegada Luciana Matutino Cayres, que comandou a operação, no total são 11 alvos principais e dentre os supostos envolvidos estâo os presidentes das fundações na época das fraudes, diretores financeiros, membros de comissão de licitação, além de alguns produtores culturais.



Os suspeitos - dentre eles um contador das entidades citadas, que não teve o nome revelado - firmavam falsos convênios com o ministério para justificar as despesas, utilizando notas fiscais "frias" na elaboração das prestações de contas. Apesar dos convênios especificos, a quadrilha continuava praticando as fraudes até hoje. Segundo a delegada, eles intimidavam testemunhas e também as orientavam sobre o que falar nos depoimentos.



Esse mesmo contador - suspeito de ser o principal articulador do esquema - também utilizava as contas da fundação e da associação, com as quais mantinha contratos regulares de prestação de serviços contábeis, para emitir documentos fraudulentos.



"Eles fabricavam uma necessidade, algo que não era necessário, criando demandas fictícias, para tirar dinheiro do ministério. Uma das contratações foi a produção de um vídeo que tinha contrato com o Ministério [da Cultura] de R$ 150 mil, mas apuramos que foi produzido ao custo de 10 mil", contou a responsável pela operação durante entrevista coletiva na manhã desta sexta, na sede da Polícia Federal na capital baiana.



Os suspeitos foram indiciados por fraudes à licitação e formação de quadrilha e peculato.



Associação baiana responde



Apesar da PF não divulgar os nomes dos suspeitos, o presidente da associação Os Negões, Paulo Roberto Nascimento (que também exercia o cargo na época das fraudes), disse em entrevista à equipe de reportagem do Portal A TARDE, que o contador envolvido seria Joaquim Ribeiro e foi apresentado a ele por Valmir França, um diretor afastado da associação. Segundo ele, no começo, a parceria gerou até bons resultados para o bloco, mas a partir de 2007 a situação mudou.



Após notar "certas irregularidades", Paulo Fernando optou por encerrar a parceria. Recentemente, depois de ser convocado pela Polícia para prestar esclarecimento sobre o recebimento de verbas do Ministério, ele conta que descobriu que o ex-diretor também tinha envolvimento nas fraudes. " Fui alertado pela delegada que cuida do caso. Fiquei extremante revoltado", disse Paulo Fernando.



"Somos do movimento negro. Esse foi um golpe muito mal dado por esses ditos cujos profissionais. Temos projetos de vestibular, entre muitas outras ações. Carnaval está chegando e não conseguimos nem parar para dormir e, de repente, aparece isso. É muito complicado", desabafou ele.



Ainda conforme Paulo, uma nova contadora está fazendo a auditoria de tudo que foi feito pela associação de 2005 até 2010.



Operação Menelick



O nome "Menelick" faz referência ao primeiro jornal da imprensa negra paulista destinado aos movimentos sociais afro-brasileiros, que, a partir do meado dos anos 1910, iniciou uma luta pela cidadania recém-adquirida, evoluindo para organizações de âmbito nacional.

