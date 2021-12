PF deflagra ação em buscas de criminosos no Sertão Baiano

A Polícia Federal (PF), em parceria com a Polícia Civil e Militar, deflagrou na manhã desta sexta-feira, 12, uma operação para desarticular uma quadrilha responsável por diversos crimes nas cidades do Sertão Baiano, como Ribeira do Pombal, Tucano, Euclides da Cunha, Conceição do Coité, e outras localidades da região.

Ao todo estão sendo cumprindos 20 mandados de prisão e seis de busca e apreensão expedidos pela Justiça Estadual de Ribeira do Pombal. Segundo a PF, a organização criminosa é comandada pelo traficante, Hugo Péricles Ribeiro de Santana, membro da Facção Katiara, que foi preso em janeiro dentro de um condomínio de classe média, na cidade de Aracaju (SE).

Foram necessários dois anos de investigação para identificar e localizar os acusados. Dentre os crimes praticados pelo grupo, estão roubos de veículos e motos, homicídios, assaltos a estabelecimentos comerciais e tráfico de drogas, armas e munições.

Durante as ações da polícia, foram realizadas diversas prisões em flagrante de integrantes da quadrilha. Em janeiro deste ano, policiais prenderam fornecedores de drogas em um sítio no município de São Gonçalo dos Campos.

Eles foram encontrados com cerca de 80kg de cocaína e aproximadamente R$30 mil em dinheiro. Os envolvidos serão indiciados por tráfico, roubo e homicídio.

