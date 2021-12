PF cumpre nova fase da Lava Jato em Salvador, Brasília e Cotia

Uma nova fase da Lava Jato, intitulada de Abate II, foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 23. A 45ª etapa da operação – um desdobramento da ação que resultou na prisão do ex-deputado Cândido Vaccarezza, líder do PT na Câmara – foi realizada em Salvador, Brasília e Cotia (município da Grande SP).

Ao todo, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Ainda não há detalhamento sobre a ação na capital baiana.

O alvo da operação foi o advogado Tiago Cedraz, filho do ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele – que foi levado para superintendência regional da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento – é citado por Jorge Luz, preso em Curitiba. Este último foi ouvido no âmbito da 44ª fase da Lava Jato. Em depoimento, Luz teria dito que Tiago recebeu propina da Petrobras.

Na primeira fase da Abate, realizada no dia 18, acabou com a prisão do ex-deputado Vaccarezza. O ex-parlamentar, no entanto, foi solto pelo juiz Sérgio Moro nesta terça, 22, após pagar uma fiança de R$ 1,5 milhão.

