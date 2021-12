PF cumpre mandados por fraudes e desvios de R$ 57 mi na BA

A Polícia Federal (PF-BA) deflagrou na manhã desta terça-feira, 31, uma operação para apurar prática de crimes de fraudes a licitações e de desvio de recursos públicos em Itaberaba, situado na região da Chapada Diamantina, na Bahia. As irregularidades estão relacionadas com a contratação de empresas para realização de serviços de transporte escolar do município. Membros da prefeitura da cidade são investigados na ação nomeada de "Operação Transfolia".

Cerca de 40 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão - expedidos pelo Tribunal Federal da Primeira Região, em Brasília - em municípios baianos. São cinco em Itaberaba (um na prefeitura e os demais em residências de administradores de empresas e de pessoas ligadas ao próprio governo municipal); três em casas de empresários em Vitória da Conquista; e o último mandado será realizado em uma empresa em Itapetinga.

As investigações iniciadas há um ano, apontam que, entre os anos de 2010 e 2015, os prejuízos causados aos cofres públicos de Itaberaba podem superar R$ 57 milhões.

Também foi verificado que, durante o esquema criminoso, os suspeitos direcionavam as licitações para beneficiar uma empresa ligada ao grupo, além de realizar dispensas irregulares através de contratos emergenciais.

