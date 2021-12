PF cumpre mandado em operação contra tráfico de drogas internacional

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta quarta-feira, 4, durante uma operação de combate a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, um mandado de busca e apreensão no município de Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), no extremo sul da Bahia.

De acordo com a PF, o grupo era comandado por um empresário, que promovia a compra e distribuição de cocaína boliviana. Ele foi preso nesta manhã em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul.

A operação, chamada de Voo Baixo, é coordenada pelo estado de São Paulo e ocorre em outros quatro estados - Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Minas Gerais, e Bahia.

Ao todo, foram cumpridos um total de 46 mandados judiciais, sendo 13 de prisão e 33 de busca e apreensão. Também foram realizadas apreensões de 15 aeronaves, além de imóveis, dentre esses, 3 fazendas.

Ainda segundo a PF, o empresário articulava a compra e o transporte aéreo da droga de traficantes bolivianos. Ele recebia a cocaína no Mato Grosso do Sul e a transportava por meio de aviões ao Estado de São Paulo.

Iniciada em maio de 2018, a ação resultou em apreensões que totalizam, aproximadamente, cerca de 2,6 toneladas de cocaína e na prisão de outras 11 pessoas.

Os investigados serão indiciados pela prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com penas de 5 à 15 anos e multa e 3 à 10 anos, respectivamente.

