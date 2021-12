PF cumpre 10 mandados de prisão contra narcotraficantes

A Operação Tríade, da Polícia Federal, cumpriu dez mandados de prisão preventiva contra narcotraficantes, inclusive o chefe da organização criminosa Katiara, Adílson Souza Lima, o Roceirinho, de 34 anos.

A ação foi iniciada ainda em 2013 e tem como saldo a apreensão de quatro toneladas de maconha e cocaína, avaliada em R$ 58 milhões, além de sete fuzis, três pistolas e três revólveres.

Vinte e três pessoas foram presas em flagrante. O balanço foi apresentado, nesta quarta-feira, 26, pelo delegado Leonardo Rodrigues, que acredita ter desarticulado o grupo. Cinco mandados não foram cumpridos, porque as pessoas não foram localizadas.

Entre os mandados cumpridos está o de um homem conhecido como Alemão, que já estava preso há dois meses em Mirandópolis (SP). "Ele comprava a droga nas regiões de fronteira com Bolívia e Paraguai e revendia para Katiara e outros grupos no país", conta o delegado.

Recôncavo

Na cidade de Nazaré (distante a 268 km de Salvador), uma mulher suspeita de integrar a Katiara teve o mandado cumprido pela PF nesta quarta. Ela já se encontrava em prisão domiciliar, após detida em janeiro, ao sair do presídio de segurança máxima de Serrinha com um bilhete do marido para os comparsas.

"Essa mulher morava em Nazaré, mas integra a facção de Valéria. Levamos a equipe da PF ao local e ajudamos na parte operacional", contou o delegado titular da Delegacia Territorial de Nazaré, Marcos Diógenes Maia.

Ela foi presa numa casa, onde morava de aluguel. "A operação desencadeada na semana passada pela Polícia Civil, em Nazaré, foi diferente da realizada, nesta quarta, pela PF. O trabalho foi fruto da investigação deles de mais de dois anos", contou.

O delegado de Nazaré disse que na operação feita nos últimos dias 18 e 20, oito pessoas foram presas, todas membros da facção Katiara. "Um deles foi preso em Santo Antônio de Jesus, o William Ferreira do Amparo, o Psirico, que ostenta uma estrela no braço, que é o símbolo do grupo. Ele é o líder do tráfico na Ilha das Cobras [bairro de Nazaré] e comercializava drogas para Adilson Souza Lima, o Roceirinho, líder da Katiara", explicou Marcos Maia.

Roceirinho, segundo Maia, controlava, de dentro do presídio de Serrinha, no Centro-Norte do estado, o tráfico em Maragojipe, Salinas da Margarida, Itaparica, Nazaré, Vera Cruz, Santo Antônio de Jesus e Santo Amaro, no Recôncavo. "Desde maio desse ano, ele está no presídio federal de Campo Grande (MS). Em Salvador, Roceirinho domina parte do bairro de Valéria, Águas Claras e Lobato", contou o delegado de Nazaré.

Ele disse ainda que Roceirinho trazia drogas e armas dos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo, e vendia nas cidades do Recôncavo baiano e região metropolitana de Salvador.

