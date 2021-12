PF-BA adere à paralisação nacional e suspende atividades

Os agentes da Polícia Federal da Bahia aderiram à paralisação nacional de 24h nesta quarta-feira, 23. As atividades foram suspensas às 9h.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de comunicação da Federação Nacional dos Policiais Federais, estão previstos atos públicos em frente às unidades da PF durante todo o dia.

Os trabalhadores pedem melhorias nas condições de trabalho, aumento do efetivo e reajuste salarial, que segundo a Federação não tem aumento há sete anos.

A legislação prevê que, pelo menos, 30% do efetivo esteja em atividade, mas a equipe do Portal A Tarde tentou contato com o Sindicato dos Policiais Federais do Estado da Bahia (Sindipol) para confirmar o nível de adesão ao movimento mas não obteve êxito.

