PF apreende uma tonelada e meia de maconha em Dias d'Ávila

A Polícia Federal (PF) apreendeu cerca de uma tonelada e meia de maconha na tarde deste sábado, 16, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Quatro pessoas foram presas em flagrante.

De acordo com a PF, que divulgou o resultado da apreensão neste domingo, 17, a droga era proveniente do Mato Grosso e estava sendo transportada para Dias d'Ávila no fundo falso de um caminhão com placa do Rio Grande do Norte. Outros dois veículos, que eram utilizados como batedores, foram apreendidos durante a ação. Todo o material foi apresentado na Superintendência da Polícia Federal na Bahia.

Os detidos devem responder pelo crime de tráfico interestadual de entorpecentes. A operação foi realizada em conjunto com a Companhia Independente de Policiamento Especializado/ Litoral Norte (CIPE-LN) e o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil (Draco).

