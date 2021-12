PF apreende mais de 11 toneladas de maconha na Bahia

A Polícia Federal (PF) apreendeu 11,5 toneladas de maconha prontas para consumo, em Campo Formoso (a 401 km de Salvador), durante a Operação Expurgo III. A ação aconteceu entre os dias 3 e 9 de setembro, mas o resultado final foi divulgada nesta quinta-feira, 24. No último dia 9, a PF tinha informado um número parcial.

A operação visou o combate ao tráfico de entorpecentes e a erradicação do plantio da droga no norte do estado. Foi a maior apreensão da história da PF na Bahia em ações dessa natureza.

Com o apoio de duas aeronaves da Coordenação de Aviação Operacional (Caop), a PF de Juazeiro (a 500 km de Salvador) identificou também 10 roças de maconha nos municípios de Curaçá, Campo Formoso e Casa Nova, na qual erradicou mais de 4.400 pés de maconha e mais de 6.200 mudas da planta. Além disso, foi encontrado cerca de 100 kg de sementes.

Uma pessoa responsável por um dos plantios ilegais foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas, que prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos, além de multa.

A Operação Expurgo III contou ainda com a participação da Polícia Militar da Bahia e de Pernambuco, do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal de Petrolina (Pernambuco) e da Secretaria de Meio Ambiente de Sento Sé (Bahia).

Foi identificado 10 roças de maconha em três municípios (Divulgação | PF)

PF erradicou mais de 4.400 pés de maconha e mais de 6.200 mudas (Foto: Divulgação | PF)

