PF apreende maior carga de maconha do Nordeste na Bahia

Quase quatro toneladas de maconha prensadas foram apreendidas pela Polícia Federal (PF), no distrito de Rosário, no município de Correntina (distante a 932km de Salvador).

A apreensão é considerada a maior do Nordeste, segundo informações do delegado da PF Leonardo Almeida Rodrigues

Augusto Fernando Freitas Nabô da Silva, conhecido como "Bin Laden" e considerado o chefe do bando, foi preso com mais três suspeitos, transportando a carga em um caminhão coberto apenas com uma lona nesta segunda-feira, 11.

Os três foram encaminhados para a delegacia do município de Barreiras. Ainda de acordo com o delegado, o caminhão estava sendo monitorado desde que saiu do Mato Grosso do Sul.

A operação foi em conjunto com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) e o resultado foi divulgado somente nesta terça-feira, 12.

