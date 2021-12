PF apreende carros, armas e mais de R$ 240 mil em operação na BA

A Polícia Federal (PF) divulgou nesta sexta-feira, 24, o balanço da Operação Lateronis, de combate a desvios de recursos públicos na área da educação em 16 municípios baianos, deflagrada nesta quinta, 23.

Durante a ação, foram apreendidos seis carros, 12 computadores, duas armas, R$ 232 mil em cheques e R$ 9.500 em espécie. Além disto, foram cumpridos 13 mandados de prisão, 41 mandados de busca e 13 mandados de medidas cautelares.

Segundo a polícia, o grupo investigado tinha três falsas cooperativas, que concorriam a licitações na área de transporte nos municípios, sobretudo escolar.

As investigações apontaram que estas organizações eram apenas de "fachada", uma vez que as vencedoras eram previamente definidas.

Eles teriam obtido cerca de R$ 140 milhões com estes contratos entre os anos de 2010 e 2016. Deste total, os investigados teriam desviado aproximadamente R$ 45 milhões.

Documentos comprobatórios, comprovantes de pagamentos, carimbos, planilhas e cartões bancários de movimentações de outras cooperativas encontradas nos endereços também foram apreendidos.

A operação, que contou com 160 policiais federais e 16 auditores da Controladoria Geral da União (CGU), foi realizada na capital baiana e nas cidades de Barra do Choça, Cândido Sales, Condeúba, Encruzilhada, Ribeirão do Largo, Gandu, Itambé, Jequié, Piripá, Vitória da Conquista, Tanhaçu, Ipirá, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Formosa do Rio Preto. A ação também foi realizada em Minas Gerais, no município de Mata Verde.

