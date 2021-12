PF apreende 906 kg de maconha perto da Bahia

Baleado e preso com 604 tabletes de maconha (906 kg) em Goiás, perto da divisa com a Bahia, Wanderlei Paulo de Andrade, de 37 anos, foi transferido na quarta-feira, 21, do Hospital de Formosa (GO) para a delegacia de Policia Civil daquela cidade, onde está à disposição da Justiça.

A ação aconteceu na terça-feira, quando o carro roubado em que Wanderlei estava seguia para a Bahia pela BR-020. Segundo nota da Policia Rodoviária Federal, seus dois ocupantes furaram duas das três barreiras montadas junto com a Policia Militar de Goiás. Ao avistarem a terceira barreira, deram meia-volta.

Após perseguidos por cerca de 100 km, os ocupantes pararam o carro no acostamento e fugiram em direção ao mato, em meio a uma troca de tiros. Wanderlei foi baleado no ombro e capturado, mas seu comparsa fugiu.

Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com três munições deflagradas. Até quarta, o preso não havia revelado a identidade do outro homem. O carro, com placas falsas, pertence a uma mulher da cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA) e foi roubado em dezembro de 2014, em Goiânia.

Destino

Também havia no carro um galão com cinco litros de combustível e um rádio comunicador. No seu depoimento, o preso informou que recebeu a droga em Goiânia, levaria à cidade de Posse/GO e receberia R$ 5 mil pelo serviço. Segundo a nota da PRF, "pela quantidade, os policiais acreditam que o ilícito seria levado à região Nordeste".

Um agente disse que, "informalmente", o preso admitiu que a maconha seria destinada ao oeste baiano e outros estados da região Nordeste, atendendo à demanda e usuários, que aumenta no período de Carnaval.

