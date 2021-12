PF apreende 1,3 toneladas de maconha em Feira de Santana

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal de Feira de Santana e de Patos, na Paraíba, resultou na apreensão de mais de 1,3 toneladas de maconha e na prisão de sete pessoas nesta quarta-feira, 1º, por volta das 5h. A ação ocorreu na BR 116/Norte, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), quando o grupo esperava para receber toda a droga que estava escondida no fundo falso de um caminhão.

"Vínhamos investigando e acompanhando os passos do grupo, montamos a campana e conseguimos prendê-los no momento em que o caminhão chegou para fazer a entrega da droga, que seria distribuída em Feira de Santana e na Paraíba", informou o delegado Wal Goulart.

Além do caminhão, a polícia apreendeu uma Nissan Frontier, automóvel utilizado pelo grupo. "Recebemos a informação dos colegas da delegacia de Patos na Paraíba e começamos a trabalhar conjuntamente. A droga vinha do Mato Grosso do Sul e parte dela seria comercializada na Micareta de Feira de Santana, que ocorre no final de abril. Mas continuaremos investigando", frisou.

Os sete envolvidos - sendo três de Feira -, que não tiveram os nomes revelados pela PF, foram encaminhados para a delegacia da cidade, onde foram autuados por tráfico de entorpecentes. Segundo a polícia, alguns suspeitos já foram detidos por envolvimentos e roubos e tráfico de drogas. No inicio da tarde, eles foram encaminhados para o Conjunto penal de Feira.

O delegado Goulart informou ainda que essa foi uma das maiores apreensões efetuadas pela PF na cidade e que a operação faz parte dos trabalhos preventivos para a Micareta de Feira. Não se sabe ainda o valor exato que a droga seria comercializada, mas, segundo o delegado, cada quilo custa em média R$ 1.500,00.

