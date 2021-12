Petrotras divulga venda de 22 concessões terrestres na Bahia

A Petrobrás divulgou as oportunidades (teaser) de venda de 22 concessões terrestres na Bahia, incluindo as instalações compartilhadas de escoamento e tratamento de produção, denominados Polo Recôncavo e Polo Rio Ventura.

O Polo Recôncavo compreende 14 concessões terrestres: Aratu, Cambacica, Candeias, Cexis, Dom João, Dom João Mar, Guanambi, Ilha de Bimbarra, Mapele, Massui, Pariri, São Domingos, Socorro e Socorro Extensão.

O Polo Rio Ventura compreende oito concessões terrestres: Água Grande, Bonsucesso, Fazenda Alto das Pedras, Pedrinhas, Pojuca, Rio Pojuca, Tapiranga e Tapiranga Norte.

A Petrobras é operadora com 100% de participação nas concessões, com exceção de Cambacica e Guanambi (Polo Recôncavo), em que possui participação majoritária de 75% e 80%, respectivamente. Essas operações estão alinhadas à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia.

Interessados podem obter mais informações sobre as oportunidades, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, no site da Petrobras.

