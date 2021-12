Petroleiros protestam na Pituba e consideram arbitrária decisão do TST

Em greve há 18 dias, um grupo de petroleiros realizou, na manhã desta terça-feira, 18, uma manifestação no prédio administrativo da Petrobras, no bairro da Pituba, em Salvador.

Na segunda-feira, 17, o ministro Ives Gandra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) declarou o movimento grevista ilegal. "A decisão do ministro é arbitrária. A Justiça sempre é rápida para atender o lado do patrão. Nossa resposta ao TST é o avanço da luta. A greve segue em todo país", afirmou Edilene Farias, ativista da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP).

Durante o ato realizado nesta manhã, os manifestantes criticaram o governo federal. "Há uma política de entrega da maior empresa estatal brasileira ao capital estrangeiro. Não podemos aceitar este desmonte. O fechamento da fábrica de fertilizantes do Paraná, que motivou o início da greve, é parte do desmonte da Petrobras. A greve segue", afirmou a petroleira.

Novo protesto

De acordo com a FNP, a greve atinge 121 unidades do sistema Petrobras em todo país. São 21 mil petroleiros mobilizados em 58 plataformas, 11 refinarias, 24 terminais, 8 campos terrestres, 8 termelétricas, 3 unidades de produção de gás, uma usina de biocombustível, uma fábrica de fertilizante, uma usina de processamento de xisto, 2 unidades industriais e 3 bases administrativas. Um novo protesto será realizado no prédio administrativo da Pituba, às 7h de quarta-feira, 19.

