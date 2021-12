Petroleiros apresentam propostas de luta pela permanência da Petrobras na Bahia

Uma assembleia convocada pelo Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro), na tarde da segunda-feira, 16, no Hotel Fiesta, reuniu trabalhadores da categoria para produzir um Comitê em Defesa da Permanência da Petrobras na Bahia.

De acordo com informações do Sindipetro, cerca de 600 trabalhadores participaram. Relatos de angústias e pressões, além das preocupações e inseguranças daqueles que estão abrindo mão de uma vida que tinham na Bahia, deixando a família para trás, pois não há estrutura no novo local de moradia.

Parlamentares também estiveram no evento e relataram as suas preocupações, além de comunicarem quais são as práticas que estão tomando para impedir que a Petrobrás deixe a Bahia. Eles discutiram sobre os prejuízos para o estado e o desemprego a ser gerado. Estiveram presentes os deputados estaduais Rosemberg Pinto (PT) e Hilton Coelho (PSOL), e os deputados federais Joseildo Ramos (PT) e Nelson Pellegrino (PT), que anunciou a criação de um abaixo assinado pela permanência da estatal na Bahia.

Mobilizações, greves, audiências públicas e ações jurídicas, segundo o coordenador do Sindipetro, Jairo Batista, vieram sendo realizadas desde o governo Temer. As ações conseguiram adiar decisões de vendas de unidades e dando fôlego para a continuidade da luta em defesa da Petrobrás.

Após a campanha, elaborada pelo Sindipetro, ser lançada, a categoria apresentou diversas propostas e planos de luta pela permanência da Petrobrás na Bahia.

