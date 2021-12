Petrobras nega que faltará combustível na Bahia

A Petrobras negou, nesta sexta-feira, 30, que vá faltar combustível na Bahia. A informação sobre o desabastecimento foi levantada pelo Sindicato dos Revendedores de Combustíveis da Bahia (Sindicombustíveis) na quinta-feira, 29. Segundo o sindicato, a situação ocorreria devido à uma pane elétrica na Refinaria Landulfo Alves. "Estamos preocupados. Se as distribuidoras não regularizarem o abastecimento entre hoje e amanhã, vai faltar produto", disse o presidente do sindicato, José Augusto Costa.

Por meio de nota, enviada ao Portal A TARDE, a Petrobras confirmou a pane elétrica na refinaria, mas afirma que medidas foram tomadas para sanar o problema. "Na última terça-feira (27/09) houve uma falha no alimentador elétrico que supre o sistema de bombeio dos derivados produzidos na Refinaria Landulpho Alves (Rlam) para as distribuidoras. Imediatamente, a Rlam montou um sistema alternativo com geradores elétricos para realizar bombeio de forma temporária", informa a nota.

Ainda segundo a Petrobras, desde a quinta, os bombeios dos principais produtos como óleo combustível, diesel, gasolina e Gás Natural Liquefeito (GNL), foram normalizados. E que nesta sexta-feira, 30, o bombeio de todos os demais produtos será normalizado.

