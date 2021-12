Pesquisas da Uesb são aprovadas em congresso de comunicação

Com 10 trabalhos selecionados, estudantes e professores dos cursos de jornalismo e cinema e audiovisual da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (Uesb) vivem a expectativa da participação na 20ª edição do Congresso de Ciências da Comunicação (Intercom) Nordeste, que ocorre entre 5 e 7 de julho no campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Juazeiro.

Este ano, com a temática Desigualdades, Gênero e Comunicação, o evento será o primeiro Intercom realizado no interior da Bahia. Com 1.435 trabalhos inscritos de nove estados, foram selecionados 632 para apresentação.

O congresso é um dos cinco encontros regionais realizados por ano pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que em 2018 completa 41 anos. Da Bahia foram inscritos 133 trabalhos de sete faculdades entre públicas e privadas.

Representatividade

Com trabalhos produzidos pelos acadêmicos para diferentes disciplinas e em variados formatos, como fotojornalismo, jornalismo impresso e documentário, professores e alunos da Uesb já confirmaram presença.

“Ter um trabalho aprovado é a certeza de que foi bem feito e que outras pessoas gostaram tanto quanto nós que o produzimos”, disse a graduanda em comunicação social com habilitação em jornalismo da Uesb Victória Lobo, que participa pela primeira vez do Intercom.

Jade Dias, que foi editora-chefe da revista-laboratório Engrenagem, na edição especial de 20 anos do curso de jornalismo na Uesb, disse estar satisfeita com o resultado do esforço coletivo. “Não foi fácil, mas foi muito prazeroso”, enfatizou.

Professor da oficina de jornalismo impresso da Uesb, Rubens Sampaio disse que “conseguir que o aluno saia daquele ambiente teórico e experimente, na prática, o que é fazer determinado produto é o principal ganho”.

Um dos destaques da programação, de acordo com a coordenadora local do congresso, Andrea Cristiana Santos, é o Expocom, “com cerca de 300 produtos laboratoriais apresentados em 69 categorias, e escolha do melhor trabalho do Nordeste, o que é um grande atrativo”.

Ela afirmou ainda que os mais de 600 trabalhos a serem apresentados têm base na comunicação científica de pesquisadores da área e que, além do Expocom, as produções acadêmicas e os produtos experimentais podem se encaixar no Intercom Júnior e em divisões temáticas.

Professora do curso de comunicação social – jornalismo em multimeios na Uneb/Juazeiro, Andrea enfatizou que este é o maior evento do Nordeste na área de comunicação e salientou o ineditismo “e a importância de acontecer no semiárido, em pleno sertão baiano”. Além de professores e estudantes, o evento atrai pesquisadores e profissionais de diversas áreas da comunicação.

