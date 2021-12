Pesquisadores serão premiados na promoção e difusão da história da Bahia

Os pesquisadores do campo de memória têm até o próximo dia 27 para participar da seleção da Premiação Fundação Pedro Calmon, do Programa Aldir Blanc Bahia, no qual é gerido pela Secretaria de Cultura (SecultBA). A categoria vai receber mais de R$ 800 mil destinados as propostas dos pesquisadores de toda a Bahia.

Duzentas iniciativas serão premiadas, e com isso, receberão valor unitário de R$ 4.250, destinados aos pesquisadores associados – aqueles que possuem vinculação com alguma instituição de pesquisa e que não tenha vínculo empregatício ou remunerativo. Da mesma forma, os pesquisadores na categoria livre – que seguem pesquisando apesar de não estar cursando ou vinculado a instituições de pesquisa – também possuem 50 vagas reservadas nessa seleção.

O diretor do Centro de Memória da Bahia (CBM) da FPC, Walter Silva, afirma que a premiação se consolida como “de muita importância, não apenas pelo reconhecimento das produções dos pesquisadores que iremos premiar, mas pela relevância e contribuições à preservação, promoção e difusão da história e memória da Bahia. É o reconhecimento a um segmento que vive em função da cultura da Bahia”.

Inscrições:

As inscrições seguem até o dia 27 de outubro e podem ser realizadasno site da SecultBA - www.cultura.ba.gov.br. Serão ofertadas informações sobre o processo de inscrições e auxiliando todos os proponentes através das redes sociais - instagram e facebook - da FPC.

Quem pode se inscrever:

Podem participar das chamadas públicas abertas pelo Programa Aldir Blanc Bahia pessoas físicas ou jurídicas com atuação cultural, e estabelecidas ou domiciliadas na Bahia há pelo menos 24 meses. Grupos e coletivos culturais que não se constituam como pessoa jurídica de direito privado deverão comprovar sua atuação no estado há pelo menos 24 meses.

