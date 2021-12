Pesquisadores descobrem novas espécies de animais marinhos

Os pesquisadores do Projeto Tamar descobriram novas espécies de animais marinhos habitantes das profundezas do mar na Praia do Forte, localizada no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

Entre os animais encontrados, desconhecidos até então pela ciência, estão o Ijmaia sp, peixe também chamado "nariz de geleia"; Urophycis sp, um tipo de merluza; Peristedion sp, peixe conhecido como "cabrinha de fundo", e o Scyliorthinus sp, um pequeno tubarão que atinge o tamanho máximo de 50 cm.

Os pesquisadores também comemoraram o nascimento de 50 filhotes da nova espécie de tubarão, nascidos em cativeiro.

Especialistas em peixes do Brasil e do mundo se mobilizam para ajudar o Tamar a dar um nome ao tubarãozinho. Um trabalho científico a respeito da nova espécie já está em andamento.

Alguns exemplares do Scyliorthinus sp podem ser vistos pelo público nas exposições permanentes do Tamar denominadas 'Submarino Amarelo', realizadas na Praia do Forte e no Oceanário de Aracaju, em Sergipe.

