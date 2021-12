Pesquisa em seis rodadas garantiu informações e análises exclusivas

O Grupo A TARDE e o DataPoder360, divisão de estudos estatísticos do jornal digital Poder360, encerram com esse levantamento a série de seis rodadas da pesquisa Efeitos da pandemia do novo coronavírus, feita entre abril e junho, com patrocínio da Associação Comercial da Bahia. O estudo, realizado quinzenalmente, permitiu aferir a percepção da população sobre a pandemia de Covid-19, medindo também seus impactos na economia e no cenário político, incluindo a avaliação de autoridades como presidente, governador e prefeitos baianos.

“A parceria entre o Grupo A TARDE e o Poder360 cumpre com louvor uma das etapas da jornada de restruturação e renovação da companhia e suas plataformas, pois em sinergia buscamos protagonismo e relevância na geração de conteúdo. Nossa pesquisa entregou e pautou a sociedade baiana com um excelente acervo de informações, mostrando como os baianos pensam e se comportam, servindo também para que os gestores publicos se balizem em suas tomadas de decisões”, avalia o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão.

Para ele, a série de levantamentos foi uma excelente oportunidade para potencializar a integração entre as plataformas, noticiar com contundência para a audiência, integrar o time de conteúdo e ampliar os debates analíticos de cada resultado, a partir de métricas e informações da pesquisa. “Nossas plataformas Portal A TARDE, redes sociais A TARDE, Jornal A TARDE, Rádio A TARDE FM e Jornal Massa! foram responsáveis por noticiar e informar a todos os baianos os dados dessa excelente parceria”, cita, acrescentando que diante do retorno positivo obtido o Grupo A TARDE deve aumentar gradativamente a rotina de publicações de pesquisas.

“A indústria de mídia passa por grande transformação. Veículos jornalísticos estão mais interconectados para oferecer um produto cada vez melhor aos leitores. Foi com esse espírito que o Poder360 e A TARDE estiveram juntos nesse projeto para aferir o que pensam os baianos a respeito da pandemia de Covid-19 e também sobre as ações oficiais para combater a crise. Quando alguém for contar a história deste período terá certamente de analisar os resultados das pesquisas realizadas pelo DataPoder360, que produziram um acervo riquíssimo de informações. No final, venceu o bom jornalismo profissional e o Poder360 ficou muito honrado de participar desse projeto”, comemora o diretor de Redação do Poder360, Fernando Rodrigues.

Ferramenta

Para o coordenador do DataPoder360, o cientista político Rodolfo Costa Pinto, a parceria com A TARDE permitiu ao povo baiano estar melhor informado sobre a situação do Estado e da sociedade como um todo durante a pior crise dos últimos tempos. “As pesquisas de opinião funcionam como uma ferramenta de avaliação do desempenho do governo, o que permite a resposta aos anseios e questionamentos da população. Tanto o governo da Bahia quanto a prefeitura de Salvador foram bem avaliados durante todo esse período”, aponta. “Olhar a realidade através das pesquisas permite que a imprensa compreenda melhor o ponto de vista da população como um todo sobre o que está ocorrendo”, completa.

adblock ativo