Pesquisa do projeto dimensiona ganho positivo socioeconômico

"As grandes medidas de compensação são no meio social e econômico. Mas isso não está completamente dimensionado no EIA. Isso não é o objetivo do estudo, mas sim de um próximo passo. Fizemos recomendações", disse Pedro Bettencourt, sócio-diretor da Lemus.

A ponte será pedagiada, como a ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. De acordo com o coordenador técnico do projeto, Paulo Henrique de Almeida, o pedágio será uma forma de remunerar o financiador, uma vez que o projeto é uma PPP (Parceria Público Privada).

Para Sérgio Silva, membro do Instituto Maré Global, de Vera Cruz, os impactos do projeto serão grandes. "Temos uma grande invasão na área de proteção ambiental, no manguezal", alerta. Além disso ele afirmou que as obras ameaçam o coral sol.

Resíduos

Cledson Cruz, membro do Conselho das Cidades, ressaltou que é preciso atentar para os impactos demográficos, uma vez que a população na ilha deve aumentar de 60 mil habitantes (em Itaparica e Vera Cruz) para cerca de 250 mil, décadas após a conclusão da ponte, segundo previsão do governo.

A questão de resíduos solídos e esgoto é uma preocupação da empresária Bernadete Martins. O condomínio Jardim Gameleira, onde mora, tem sofrido com o esgoto que cai no rio que dá nome ao empreendimento. "É preciso haver investimento. Se crescer como estão falando, o rio ficará ainda mais poluído", criticou.

adblock ativo