Pesquisa avalia percepção dos baianos sobre PM, STF e Congresso

A pesquisa A TARDE-DataPoder360 também mediu o grau de confiança dos baianos em três instituições fundamentais para o funcionamento da Democracia – a Polícia Militar (PM), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional.

Arte: Ag. A TARDE

Em relação à Polícia Militar, a opinião dos entrevistados ficou bastante dividida. Apenas 15% dos entrevistados disseram “confiar totalmente” na PM, enquanto outros 16% afirmaram “não confiar”. A maioria, no entanto, disse confiar “mais ou menos” na instituição – 42% dos consultados.

Esta é a primeira vez, desde o início da série de pesquisas, que o DataPoder360 afere a confiança das pessoas na PM. A violência policial tem sido alvo de protestos em várias partes do mundo após a morte, por asfixia, de George Floyd, um ex-vigilante negro, durante uma abordagem nos Estados Unidos.

Em Salvador, os números de confiança na PM são próximos. Na capital, 47% confiam mais ou menos, 22% confiam pouco, 14% confiam totalmente e 11% não confiam. Outros 6% não souberam.

Arte: Ag. A TARDE

Os números da Bahia são parecidos com o de outros estados - 42% dos entrevistados disseram confiar mais ou menos nas polícias militares de seus estados, 21% confiam totalmente, 18% confiam pouco e 16% não confiam.

Na Bahia, aqueles que não confiam na PM estão em maior número entre pessoas com renda acima de 10 salários mínimos (25%), que não frequentaram a escola (30%), homens (18%) e com idades entre 16 e 24 anos (30%). Por outro lado, o maior índice de confiança está entre idosos (19%), pessoas com ensino fundamental (24%) e desempregados ou sem renda fixa (20%).

O instituto também mediu a correlação entre a confiança na polícia e o apoio ao governo de Jair Bolsonaro. E mostrou que, quanto maior a aprovação ao presidente, mais se acredita nas forças policiais. Entre os que avaliam a gestão como ótima ou boa, 26% confiam totalmente na PM. No grupo daqueles que acham o governo ruim ou péssimo, esse percentual diminui para 10%.

Arte: Ag. A TARDE

STF e Congresso

O DataPoder360 questionou aos participantes do levantamento como avaliavam a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), alvo de protestos por parte de grupos bolsonaristas. Dos entrevistados, 44% responderam que consideram o trabalho da Corte regular. Outros 25% dizem que o STF tem desempenho ótimo ou bom, enquanto 17% avaliam como ruim ou péssimo. E 14% não souberam responder.

Já a avaliação positiva do Congresso Nacional teve queda na Bahia. Fechou em 16%, contra 22% da última pesquisa, realizada entre 25 e 27 de maio. Por outro lado, a rejeição teve leve oscilação positiva, dentro da margem de erro. Ruim e péssimo somam 29%, aumento de dois pontos percentuais em relação ao estudo anterior. Regular fechou em 45%. Não souberam responder, 10%.

