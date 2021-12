Pescadores que estavam desaparecidos são encontrados em Ilhéus

Os quatro pescadores que estavam desaparecidos deste o domingo, 7, foram encontrados por volta das 9h30 desta segunda-feira, 10, em Itacaré (a 249 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Marinha do Brasil, a DeIlhéus deslocou uma equipes para iniciar as buscas, em coordenação do Corpo de Bombeiros e com apoio da comunidade náutica local. Janildo Cerqueira Soares e Carlos Miranda, além de outros dois, de prenomes Gildásio e Edson embarcaram em Ilhéus para uma pescaria no dia 3 de julho e possuíam a previsão de retornar no dia 7 de julho.

Segundo informações iniciais, o atraso da chegada dos pescadores foi em decorrência de um problema no motor do barco.

adblock ativo