Pescadores localizam corpo de homem que estava desaparecido em Ilhéus

O corpo de um homem de 42 anos foi localizado por pescadores na manhã desta terça-feira, 18, no município de Ilhéus, no Sul baiano. Segundo informações do 5º Grupamento de Bombeiros Militar, Jorge Eduardo Santos Rocha estava desaparecido desde domingo, 15, quando se afogou no rio.

O corpo dele foi encontrado boiando por volta de 5h30, no rio Cachoeira, no distrito de Banco da Vitória. Os bombeiros retiraram o corpo do rio e levaram até a margem, onde ele ficou sob custódia da Polícia Militar até a chegada de uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

