Pescador tropeça em proa e desaparece no mar de Ilhéus

A delegacia da Capitania dos Portos do município de Ilhéus (sul da Bahia, a 460 km de Salvador) realiza uma série de operações em busca de um pescador que desapareceu, na tarde do último sábado, 4, após ter sofrido um acidente a cerca de 10 quilômetros da costa, nas proximidades da Pedra de Ilhéus.

Segundo o 2º Comando Naval, Joelton Alves de Souza, 42 anos, teria tropeçado na proa de uma embarcação, após o rompimento da linha de pesca que manuseava, e acabou caindo na água. O relato foi passado ao comando por Brás Domingos do Nascimento, pescador que acompanhava a vítima no momento do acidente.

As buscas pela vítima foram iniciadas por volta das 16 horas de sábado, interrompidas durante a noite - devido à escuridão - , e retomadas na manhã deste domingo, 5. A procura está sendo realizada por uma equipe de inspeção naval, apoiada por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Ilhéus.

Até o final da manhã deste domingo, a equipe de busca não encontrou vestígios do pescador. O 2º Comando Naval instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), com prazo de conclusão de noventa dias, para apurar as causas e responsabilidades do desaparecimento.

Confira a localização do município de Ilhéus, sul da Bahia, em relação à capital baiana:

</small> <p> <br />  </p>

adblock ativo