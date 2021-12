Pescador morre após naufrágio em Ilhéus

Um pescador morreu após o barco onde estava naufragar no litoral de Ilhéus, no sul da Bahia, nesta segunda-feira, 3. De acordo com o site Ilhéus em Resumo, José Santos Conceição, morador de Itabuna, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Outros dois tripulantes foram resgatados e saíram ilesos. Os ventos fortes teriam provocado o acidente. Após o naufrágio, foi emitido um alerta para a Capitania dos Portos, que auxiliou no resgate das vítimas.

Nesta segunda, a Marinha emitiu um alerta de mau tempo no litoral baiano.

