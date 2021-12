Pescador desaparece após sair para pescar na Bahia

O pescador Jorge dos Santos, de 60 anos, está desaparecido desde este domingo, 22, quando saiu para realizar atividade de pesca no interior da Baía de Todos os Santos.

A Marinha informa, por meio de nota, que a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) foi informada sobre o desparecimento de Jorge por volta das 13h.

Ainda segundo a Marinha, Jorge saiu da localidade de São João dos Cabritos, em Itapagipe, na embarcação "San João", por volta das 10h do domingo, com prazo de retornar no final do dia. Conforme familiares, ele estava sozinho na embarcação.

Após tomar conhecimento do caso, o Serviço de Busca e Salvamento do Leste (Salvamar Leste) enviou uma equipe para a região da Ribeira, último local em que o pescador foi visto.

As buscas foram suspensas em virtude da queda natural de luminosidade. A previsão da Marinha é que a operação recomece na manhã desta segunda-feira, 23.

Outro caso

Também neste domingo, 22, um homem despareceu após cair da escuna "Edclara", na Baía de Todos os Santos. A própria embarcação onde Uanderson dos Santos Ataíde, 29 anos, estava, realizou buscas na região, mas não conseguiu localizar o passageiro.

O Salvamar Leste foi deslocado, mas não conseguiu localizar o desaparecido.

Também por falta de luminosidade, as buscas por Uanderson foram suspensas, com previsão de serem retomadas nesta segunda, ao nascer do sol.

adblock ativo