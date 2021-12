Perto de fim do prazo, cartórios fazem plantão para atender eleitores na BA

Perto do prazo final para o recadastramento biométrico, 15 cartórios eleitorais da Bahia funcionarão em regime de plantão nos últimos finais de semana de janeiro (20, 21, 27 e 28) para atender o público. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral - Seção Bahia - (TRE-BA), o objetivo é oferecer mais oportunidades de atendimento ao eleitor que ainda não realizou o procedimento.

Em Salvador, quase 800 mil eleitores ainda não realizaram a biometria. A sede do TRE-BA funcionará todos os dias – de domingo a domingo, das 8h às 18h - até a data final do recadastramento, dia 31 de janeiro.

Além da capital baiana, as cidades de Aracatu, Barreiras, Brumado, Camaçari, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Ipirá, Jequié, Juazeiro, Malhada de Pedras, Serrinha, Biritinga e Barrocas confirmaram o atendimento especial.

Conforme nota do TRE-BA, todo eleitor tem direito à dispensa no serviço para a realização do procedimento eleitoral. De acordo com o Código Eleitoral (artigo 48) o empregado, mediante comunicação com 48 horas de antecedência, poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo salarial, para realizar qualquer espécie de alistamento eleitoral.

